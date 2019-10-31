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  • 31.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:43

'nin yerini 'e bildiren muhbire 25 milyon dolar verilebilir

'ın elebaşı olan ’nin hafta sonu ’de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona en yakın bir ismin 'e verdiği öne sürüldü. Bağdadi'nin başına konulan 25 milyon dolar para ödülü bu muhbirin olabilir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Tam 25 milyon dolar

merkezli 'un haberine göre, terör örgütü 'ın lideri Ebubekir el 'nin 'nin vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu 'üst düzey' bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor.

ÖDÜL ONUN OLABİLİR
Bağdadi'nin güvendiği 'köstebeğin', öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi ABD istihbaratına bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib'de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi'nin İdlib'de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD'li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi'nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.

İNTİKAM İÇİN YAPTI
Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi'ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü 'nin liderliğindeki SDG'ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü 'nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi'nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.

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