'Mazlum' değil eli kanlı katil

PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, 196 ülkede kırmızı bültenle aranırken, ABD'ye davet edildi. Trump'a mektup yazacak kadar kendine güveni geldi. Rusya'da ise komutanlarla görüşecek seviyeye yükseltildi. Türkiye'deki onlarca saldırının sorumlusu olan ve elinde çok sayıda şehidimizin kanı bulunan hain, şimdi de Fox News'ten Benjamin Hall'e röportaj verdi. "DEAŞ liderini biz yok ettik" dedi.
El Muhacir
İKİNCİ ADAM DA ÖLDÜRÜLDÜ
Trump, "Denize gömüldü" dedikleri Bağdadi'nin ardından, ikinci ismin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu kişinin DEAŞ sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir olduğu iddia edildi. Bağdadi'nin yerine Abdullah Kardaş'ın geçtiği iddia edilmişti.
Muhabirimiz Uğur Yıldırım, Bağdadi'nin öldürüldüğü bildirilen İdlib'in Berişa köyünde operasyonun izini sürdü. Köylüler, "O kişiyi Bağdadi olarak bilmiyorduk. Bize kendisini kumaş tüccarı olarak tanıtmıştı. Çatışma 4 saat sürdü" dedi.
Bağdadi
El Muhacir
İKİNCİ ADAM DA ÖLDÜRÜLDÜ
Trump, "Denize gömüldü" dedikleri Bağdadi'nin ardından, ikinci ismin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu kişinin DEAŞ sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir olduğu iddia edildi. Bağdadi'nin yerine Abdullah Kardaş'ın geçtiği iddia edilmişti.
Muhabirimiz Uğur Yıldırım, Bağdadi'nin öldürüldüğü bildirilen İdlib'in Berişa köyünde operasyonun izini sürdü. Köylüler, "O kişiyi Bağdadi olarak bilmiyorduk. Bize kendisini kumaş tüccarı olarak tanıtmıştı. Çatışma 4 saat sürdü" dedi.
Bağdadi
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