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'Mazlum' değil eli kanlı katil

/ elebaşı '' kod adlı terörist , 196 ülkede aranırken, 'ye davet edildi. Trump'a mektup yazacak kadar kendine güveni geldi. 'da ise komutanlarla görüşecek seviyeye yükseltildi. 'deki onlarca saldırının sorumlusu olan ve elinde çok sayıda şehidimizin kanı bulunan hain, şimdi de 'ten 'e röportaj verdi. " liderini biz yok ettik" dedi.

'Mazlum' değil eli kanlı katil
PKK/YPG elebaşı '' kod adlı terörist , 196 ülkede aranırken, 'ye davet edildi. Trump'a mektup yazacak kadar kendine güveni geldi. 'da ise komutanlarla görüşecek seviyeye yükseltildi. 'deki onlarca saldırının sorumlusu olan ve elinde çok sayıda şehidimizin kanı bulunan hain, şimdi de 'ten 'e röportaj verdi. "DEAŞ liderini biz yok ettik" dedi.


El Muhacir

İKİNCİ ADAM DA ÖLDÜRÜLDÜ
Trump, "Denize gömüldü" dedikleri Bağdadi'nin ardından, ikinci ismin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu kişinin sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir olduğu iddia edildi. Bağdadi'nin yerine Abdullah Kardaş'ın geçtiği iddia edilmişti.



Muhabirimiz Uğur Yıldırım, Bağdadi'nin öldürüldüğü bildirilen 'in Berişa köyünde operasyonun izini sürdü. Köylüler, "O kişiyi Bağdadi olarak bilmiyorduk. Bize kendisini kumaş tüccarı olarak tanıtmıştı. Çatışma 4 saat sürdü" dedi.


Bağdadi

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