Trump, terörist Mazlum Kobani'ye "General" dedi. Beyaz Saray'dan davetiye gönderdi.
Kanada ise katile "Temiz Savaşçı" ödülünü verdi. 82 milyon, terör sevicilere isyan etti.
TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ
EYMEN EZ ZEVAHİRİ EL KAİDE
ABDULLAH KARDAŞ DEAŞ
ABU MUSAB AL-BARNAVİ BOKO HARAM
AHMED DİRİYE EŞ ŞEBAB
MOLLA ÖMER TALİBAN
'KAN'ADAM!
Kanada, Savunma Bakanlığı PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti. Eli kanlı teröriste "temiz savaşçı ödülü" vermek istediğini bildirdi. ABD ve Rusya'dan sonra Kanada'nın da 196 ülkede kırmızı bültenle aranan haine sahip çıkması, büyük tepki çekti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
KİM daha şerefsiz yarışması mı var?
PAKETLEYİP getirin şu iti...
NOBEL Barış Ödülü de yakışırdı.
BİRİSİ 'Kraliçe' mi dedi!
APO kıskanacak ama...
GÖNDERİN MİT'i, indirsin iti!!!
Kanada ise katile "Temiz Savaşçı" ödülünü verdi. 82 milyon, terör sevicilere isyan etti.
TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ
EYMEN EZ ZEVAHİRİ EL KAİDE
ABDULLAH KARDAŞ DEAŞ
ABU MUSAB AL-BARNAVİ BOKO HARAM
AHMED DİRİYE EŞ ŞEBAB
MOLLA ÖMER TALİBAN
'KAN'ADAM!
Kanada, Savunma Bakanlığı PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti. Eli kanlı teröriste "temiz savaşçı ödülü" vermek istediğini bildirdi. ABD ve Rusya'dan sonra Kanada'nın da 196 ülkede kırmızı bültenle aranan haine sahip çıkması, büyük tepki çekti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
KİM daha şerefsiz yarışması mı var?
PAKETLEYİP getirin şu iti...
NOBEL Barış Ödülü de yakışırdı.
BİRİSİ 'Kraliçe' mi dedi!
APO kıskanacak ama...
GÖNDERİN MİT'i, indirsin iti!!!
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