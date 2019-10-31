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'dan /'li terörist 'ye skandal davet

Trump, terörist 'ye "General" dedi. 'dan davetiye gönderdi. , ABD'nin maşası olan /'li teröristi "Temiz savaşçı" ödülüne layık gördü. 82 milyon köpürdü.

Bunlara da ödül verin!
Trump, terörist 'ye "General" dedi. 'dan davetiye gönderdi.
ise katile "Temiz Savaşçı" ödülünü verdi. 82 milyon, terör sevicilere isyan etti.



TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ



EYMEN EZ ZEVAHİRİ EL KAİDE



ABDULLAH KARDAŞ DEAŞ



ABU MUSAB AL-BARNAVİ BOKO HARAM




AHMED DİRİYE EŞ ŞEBAB




MOLLA ÖMER TALİBAN

'KAN'ADAM!
Kanada, 'nın 'deki uzantısı 'nin elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti. Eli kanlı teröriste "temiz savaşçı ödülü" vermek istediğini bildirdi. ABD ve 'dan sonra Kanada'nın da 196 ülkede kırmızı bültenle aranan haine sahip çıkması, büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
KİM daha şerefsiz yarışması mı var?
PAKETLEYİP getirin şu iti...
NOBEL Barış Ödülü de yakışırdı.
BİRİSİ 'Kraliçe' mi dedi!
APO kıskanacak ama...
GÖNDERİN MİT'i, indirsin iti!!!

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