İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan 11'i işadamı ve 10'u esnaf toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için bu sabah İzmir ve Manisa illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.

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