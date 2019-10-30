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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 08:08

Son dakika: ’de işadamlarına operasyonu

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibatları belirlenen 11’i işadamı ve 10'u esnaf toplam 27 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

İzmir’de işadamlarına FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca / silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan 11'i işadamı ve 10'u esnaf toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için bu sabah İzmir ve illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.

SABAH

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