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  • 29.10.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:47

'daki evlerine dönenler, leriyle karşılaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () 'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi için düzenlenen '' sırasında, teröristlerin saldırılarından kurtulmak için evlerinden ayrılan, 'nın ilçesindeki aileler, dönmeye başladı. Ceylanpınarlılar, döndükleri evlerine isabet lerini görünce şaşırıp, üzüldü.

Evine dönünce onunla karşılaştı!
tarafından 'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla 9 Ekim'de '' başlatıldı. Harekat sırasında, Suriye'de terör örgütü PKK/ kontrolündeki bölgelerden sınırın tarafından sivilleri hedef alan havanlı ve roketli saldırılar yapıldı. Saldırılar nedeniyle Resulayn'ın karşısında bulunan ve teröristlerin hedefi olan ilçesinde yaşayanlar, evlerini terk ederek, çevre il ve ilçelerdeki akrabalarının yanına yerleşti.



Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlarla tekrar güvenliğin sağlandığı bölgede oturanlar, evlerine dönmeye başladı. Ceylanpınar'da komşu olan, Akman ve Araç aileleri de önceki gün, akrabalarının yanından ayrılıp, evlerine geldi. Evlerinin bahçelerine isabet eden si parçalarını görünce şok yaşadığını ve üzüldüğünü söylen aile bireyleri, evde olmadıkları için şanslı olduklarını dile getirdi.



'KÖYE GİTMEK ZORUNDA KALDIK'
Silah ve bomba sesleri nedeniyle evlerini boşaltarak, köydeki kızının yanına yerleştiklerini anlatan Zekiye Akman, "Eve döndüğümüzde havan mermisinin, evin havlusuna isabet ettiğini anladık. Kapıyı açtığımızda betonun zarar gördüğünü gördük. Bizler de çok korktuk, evde değildik. Operasyon dolayısıyla yaklaşık 10 gündür köyde, kızımın evinde kaldık. Silah ve bomba seslerinden korktuk, köye gitmek zorunda kaldık. Eve döndüğümüzde ise böyle bir durumla karşılaştık. Çok şükür, bir şeyimiz yok" diye konuştu.



'İYİ Kİ EVDE DEĞİLDİK'
Akman ailesinin komşusu Mikail Araç ise havan mermisi parçalarının, terk ettikleri evlerinde hasar oluşturduğunu belirterek, "Operasyonun başlamasıyla bizler de köye gittik. Eve geldiğimiz zaman parça isabet ettiğini gördük. Savaştan dolayı zaten biz kaçıp gittik. Şaşırdık, iyi ki evde değildik. Evde olsaydık Allah korusun, birine gelirdi. Eve geldiğimiz zaman şoka uğradık" dedi.
Aileler, daha sonra yaklaşık 3 metre çapında dağılan şarapnel parçalarını temizledi.

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