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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:10

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Suriye - Türkiye sınırındaki 'da teröristlere ait en büyük silah deposu bulundu, arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Resulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki 'da teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda ilçedeki en büyük silah deposu bulunarak, arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince () başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününde sürüyor.

'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan /'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Resulayn ilçesinde terörden kurtarılan köylerde süren arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mermi ve roketten oluşan mühimmat ele geçirdi.

Öte yandan, Resulayn'ın güneyinde, M 4 otoyolu üzerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu da bulundu.

Depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı da ele geçirildi.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

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S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

Silah ve mühimmat depolarının hepsinin haritası çıkmalıdır.bu çok önemlidir. Yerin altındaki tüneller bulunup yok edilmelidir.o bölgede bulunan terrörist ile kaçanlar tespit edilmelidir.yurt içinde ve yurtdışında ne kadar terrör kaynağı var ise yok edilmelidir. Hepsi nokta atışı olmalıdır.gerektiğinde suikast yapılmalıdır.istihbarat çok önemlidir. Bul ve yok et.onlara daha gelişmiş silah yardımı yapıldı.bunu ıraka kaçırabilirler.batıda ve ortadoğuda para kaynakları bulunmalı ve infaz edilmeli.bakalım Trump dediği gibi ne kadar sertmiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 17.10.2019 16:30
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