BİM Market, Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki mağaza sayısı 6.074'tür. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmak olan BİM, 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarının ardından yine 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da 50 yeni mağaza açarak bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır. Uygun fiyata kaliteli ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmak için dışarı çıkıyor. BİM hafta içi ve hafta sonu saat sabah 09:00'da açılmaktadır.

29 EKİM BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

29 Ekim'de BİM çalışma saatlerin bir değişiklik bulunmuyor. BİM hafta içi ve hafta sonu saat sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam geç saatlerde eksikleri gidermek için dışarı çıkan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. BİM saat 21:00'de kapanmaktadır. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı saati kapalıdır.

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