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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 09:59

'de bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? nedir?

Bugün resmi tatil ve vatandaşlar tatilin keyfini çıkartıyor. Alışveriş yapmak isteyenler ise market çalışma saatlerini internette merak ediyorlar. Bu bağlamda BİM bugün saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor soruları oldukça merak ediliyor. BİM Market hafta içi sabah 09:00’da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00'da kapanır. BİM Market öğle arası molası vermemektedir. BİM Market sadece Cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

29 Ekim'de BİM bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM Market, Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki mağaza sayısı 6.074'tür. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırmak olan BİM, 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarının ardından yine 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da 50 yeni mağaza açarak bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır. Uygun fiyata kaliteli ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmak için dışarı çıkıyor. BİM hafta içi ve hafta sonu saat sabah 09:00'da açılmaktadır.

29 EKİM BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

29 Ekim'de BİM çalışma saatlerin bir değişiklik bulunmuyor. BİM hafta içi ve hafta sonu saat sabah 09:00'da açılmaktadır. Akşam geç saatlerde eksikleri gidermek için dışarı çıkan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. BİM saat 21:00'de kapanmaktadır. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı saati kapalıdır.

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