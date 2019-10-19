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  • 19.10.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 14:34

/'lı teröristler mutabakat sonrası keskin nişancılarla saldırdı

tarafından yapılan "/'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi" açıklamasının ardından detaylar ortaya çıktı. Teröristlerin 'da keskin nişancılarla yaptığı saldırıda, 3 askerinin yaralandığı öğrenildi.

Teröristler keskin nişancılarla saldırdı!

Terör örgütü /, ve arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu () askerlerine ateş açtı.

3 SMO ASKERİ YARALANDI
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde den çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan 'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

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