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  • 24.10.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 15:16

Rasulayn'ı delik deşik etmiş! Hastanenin altına kazdıkları tüneller bakın ne işe yarıyormuş!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde hainlere ait tüneller ortaya çıkmaya devam ediyor. Bebek katilleri, kaçabilmek için birçok kentin altını delik deşik etmiş. Resulayn’da hastanenin altına tünel yapan hainlerin, olası bir kaçış durumunda tünel sayesinde hastaneye gelip, oradan araçlarla çıktıkları tespit edildi.

YPG Rasulayn'ı delik deşik etmiş!

Terör örgütü /'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.

'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan Rasulayn'da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntülendi.

Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.

İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.

Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli Ordusu askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.

Teröristlerin, Rasulayn'dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.

Hastanenin acil servis girişi önünde de teröristlerin kaçarken yakıp kullanılamaz hale getirdiği araçlar görülüyor.

21 Ekim'de de ilçeyi kaplayan tünel sisteminin ortaya çıkarıldığı görselleri yayımlanmıştı. İlçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluktaki tünellerin bazılarının sınırına kadar uzandığı tespit edilmişti.

Türkiye ve ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristler, araçlarla Rasulayn'dan Haseke'ye çekilmişti.

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