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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 22:11

'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi! Rasulayn'dan Ceylanpınar'a atacaklardı

Suriye Milli Ordusu (), Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen ilçesinde ele geçirilen ve 'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi. /'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

Bırakıp kaçtılar! Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta bulundu

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

askerleri, bu kapsamda 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki ilçesinde, Ceylanpınar'a doğru atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketleri ele geçirdi.

Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan roketler, SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekat sırasında Rasulayn'daki /'lı teröristler, Ceylanpınar ilçesine defalarca havan mermisi saldırısı gerçekleştirmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

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