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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 21:47

dakika: Başkan Erdoğan: Son teröriste kadar terörle mücadele sürecek

dakika haberine göre Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Son teröriste kadar terörle mücadele sürecek. Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

dakika haberine göre, Başkan , Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"VAKİT DOLDUĞUNDA HAREKATA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ"
'de mutabakatları ile ilgili Başkan Erdoğan "Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE SONA ERMEDEN TÜRK ASKERİ ÇEKİLMEYECEK"
Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda "Son teröriste kadar terörle mücadelemiz sürecek. döneminde güvenli bölge kurulsaydı bugünkü sıkıntılar yaşanmayacaktı. Terörle mücadele sona ermeden Türk askeri çekilmeyecek. Verilen sözler tutulmazsa Mehmetçik yeniden harekata başlayacak. Operasyonu bitirmedik sadece ara verdik. " diye belirtti.

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