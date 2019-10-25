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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 21:31

atı bölgesinden hastaneye yetiştirdi, annesi kızının adını 'Pınar' koydu

ve Rasulayn'da mayın/ temizliğine devam eden , doğum sancısı tutan Suriyeli kadını zırhlı personel taşıyıcı ile ne ulaştırdı. Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, atı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, atı kapsamında ve Rasulayn'da mayın/ temizliğine devam eden , Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.

Zırhlı personel taşıyıcıyla ne ulaştırılan Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi.

Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.


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