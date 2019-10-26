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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 18:20

MSB açıkladı! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde /YPG'li teröristlerin taciz saldırılarına karşılık verildi!

yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde /YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi.

YPG'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerini icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışları ile taciz ve saldırıların bugün de devam edildiğini açıkladı.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."

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