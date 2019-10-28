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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, toplantısının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:
-Barış Pınarı Harekatı kapsamlı şekilde değerlendirildi.
-Cumhuriyetimiz güçlenerek yoluna devam etti
DİYARBAKIR'DA ANNELERİN EVLAT NÖBETİ
-Annelerin buluşması kıymetli şekilde devam ediyor
BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
-En çok dinimize zarar veren örgüt DEAŞ. Terörle müacdelede dönüm noktasıdır.
ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden havalandı
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