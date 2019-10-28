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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 18:11

sonrası 'ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu, toplantısının ardından AK Parti sözcüsü açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu, toplantısının ardından AK Parti sözcüsü açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

-Barış Pınarı Harekatı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

-Cumhuriyetimiz güçlenerek yoluna devam etti

DİYARBAKIR'DA ANNELERİN EVLAT NÖBETİ

-Annelerin buluşması kıymetli şekilde devam ediyor

BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

-En çok dinimize zarar veren örgüt DEAŞ. Terörle müacdelede dönüm noktasıdır.

ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden havalandı

Detaylar Geliyor...

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