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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 14:52

Son dakika: paylaştı! /'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen /’li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/ kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." denildi.

bölgesinde /'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

nca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

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