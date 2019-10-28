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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 21:09

Son dakika: MSB'den Rus heyetiyle görüşme açıklaması

tarafından yapılan açıklamada " ile 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere ’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Rus heyetiyle görüşme açıklaması

nca, 'ya gelen heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ile 'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

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