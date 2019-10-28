Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri jheyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yaptığı anlaşmada verilen 150 saatlik süre yarın doluyor. Rus askeri jheyet, konuyla ilgili Ankara'ya gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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