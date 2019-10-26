Barış Pınarı Harekâtı'nda, 2 ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. O köylerden biri Şanlıurfa Ceylanpınar'ın hemen karşısındaki Rasulayn'a bağlı Tel Halaf. Bu köy harekâtın 3'ncü günü teröristlerden tamamen temizlendi. Köylülere yardım elini uzatarak, ekmek ve gıda maddesi dağıtan Mehmetçik, çocuklara ise şefkat gösterip çikolata, bisküvi, gofret ve şeker vererek yüzlerini güldürdü. Köyde yaşayan çocuklardan Berivan'ın 13 yıllık hayatında YPG/PKK zulmü altında yaşamadığı acı kalmamıştı. Berivan köylerinde Türk askerini görünce, bir kartonun üzerine Kürtçe yazdığı mektubu askerlerden bir uzman çavuşa verdi. Adı açıklanmayan o uzman çavuş, mektubu Suriye Milli Ordusu'ndan birine okuttu.

BABAMI VE AMCAMI ÖLDÜRDÜLER

İşte o mektupta yazanlar: Ben 13 yaşındayım, adım Berivan. Ağabeyim Hozat o kötülerin elinden kaçtı diye babamı ve amcamı öldürdüler. Ablam Amara'yı elbisesinden çeke çeke kamyona koyup götürdüler. Annem Nurşan'ı da sadece ekmek ve su verip, tünel kazma işinde çalıştırdılar. Bu nedenle hasta oldu. Köyümüzden Berfin adındaki kadını da 'altınlarını vermedi' diye kapısının önünde öldürdüler. Okul arkadaşım olan oğlu Sidar, annesini çok seviyordu ve kendini öldürdü. Ben 'Allah'ım bizim köye de Türk asker abiler gelsin bizi korkudan ve kötülerden kurtarsın' diye çok dua ettim. Annem de hep 'Türk askeri gelsin bizi yaşadığımız zulümden kurtarsın' diye dua ediyordu. Ben ve kardeşlerim Rojbin ile Rewşen artık korkmuyoruz ve ağlamadan yatıyoruz. Benim babam artık yok ama başka çocukların babaları ölmez değil mi asker abi. Ben bu akşamda 'Allah'ım Türk asker abileri koru' diye size çok çok dua edeceğim. Annem de benim de dua etiğimi söyle dedi Senin çocuğun varsa, ona söyle, Türk askeri şampiyondur. Ellerinizden öperim."