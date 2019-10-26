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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 08:10

Terörden temizlenen 'daki evine 6 yıl sonra döndü, Öcalan posterlerini tek tek söktü

ile huzura kavuşan 'da bulunan evine dönen , teröristlerin astığı paçavraları ve teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini tek tek söküp indirdi.

6 yıl sonra evinde! Öcalan posterlerini tek tek söktü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin kuzeyinde başlattığı ile bölge, uzun süredir hasretini çektiği huzura kavuşuyor.

ŞÜKÜR SECDESİ YAPTI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan ilçesi sakinleri, /'lı teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor. Rasulayn'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten , ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti. 6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü. "YPG/PKK'lı teröristler evimi karargaha çevirdiler" diyen Rummane, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Rummane, "Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz" diye konuştu.

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