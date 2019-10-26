Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile bölge, uzun süredir hasretini çektiği huzura kavuşuyor.

ŞÜKÜR SECDESİ YAPTI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçesi sakinleri, YPG/PKK'lı teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor. Rasulayn'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti. 6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü. "YPG/PKK'lı teröristler evimi karargaha çevirdiler" diyen Rummane, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Rummane, "Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz" diye konuştu.