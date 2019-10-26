Rasulayn'daki YPG/PKK tünellerinin kazımında özel makineler kullanılmış!

"Kendiliğinden bunu yapmalarına imkan yok"

Söz konusu tünelin uzman kişiler tarafından yapıldığına dikkati çeken Hamdi Türedi, şunları söyledi:

"Bu iş, bir uzman ekip gerektirir, bunun makinesinin, şeklinin, yönteminin teröristler tarafından bilinmesine imkan yoktur. Bu konuda eğitimli ve deneyimli firmaların bunlara yol gösterdiği ve danışmanlık yaptığı kanaatindeyim. Bu işin yapılabilmesi için bir teknik destek, proje desteği, finans desteği, arkasında danışmanlık desteği ve bu işi kimlerle yaparsınız diye firma seçiminde birilerinin bunlara yol gösterdiği kesin. Kendiliğinden bunu yapmalarına imkan yok. Bunların da Batılı firmalarla olduğu kanaatindeyiz, Batılı firmalardan neyi kastettiğimizi herkes anlıyor."