Rasulayn'daki YPG/PKK tünellerinin kazımında özel makineler kullanılmış!
Türkiye'de Atatürk Barajı, İstanbul Metrosu, Marmaray gibi birçok büyük projede yönetici olarak görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Hamdi Türedi, "Bu iş (tünel kazma), bir uzman ekip gerektirir. Bunun makinesinin, şeklinin, yönteminin teröristler tarafından bilinmesine imkan yoktur. Bu konuda eğitimli ve deneyimli firmaların bunlara yol gösterdiği ve danışmanlık yaptığı kanaatindeyim. Bunların (YPG/PKK) kendiliğinden bu tünelleri yapmalarına imkan yok. Bunların da Batılı firmalarla olduğu kanaatindeyiz, Batılı firmalardan neyi kastettiğimizi herkes anlıyor. Görüntülerde görebiliyoruz ki bu tünele göre makine olması lazım, bu tünele göre makine her yerde bulunmaz, her yerde yoktur. Özellikle Amerikalılar, bu işlere göre küçük makineler imal ediyorlar ve onlar çok kullanıyorlar bunları. " dedi.
Türkiye'de Atatürk Barajı, İstanbul Metrosu, Marmaray gibi birçok büyük projede yönetici olarak görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Hamdi Türedi, Suriye'nin Rasulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca kullanılan tünellere ilişkin, "Bu iş (tünel kazma), bir uzman ekip gerektirir. Bunun makinesinin, şeklinin, yönteminin teröristler tarafından bilinmesine imkan yoktur. Bu konuda eğitimli ve deneyimli firmaların bunlara yol gösterdiği ve danışmanlık yaptığı kanaatindeyim." dedi.
Jeoloji üzerine master yapan Hamdi Türedi, YPG/PKK'lı teröristlerce Rasulayn'da kullanılan tünellerin analizini AA muhabirine yaptı. Terör örgütünce kullanılan tünellere ait görüntüleri izleyen Türedi, 43 yıldır içerisinde büyük tüneller barındıran işlerde çalışan biri olarak yaptığı değerlendirmeye göre Rasulayn'daki tünellerin sıradan insanların ve firmaların yapabileceği bir iş olmadığını söyledi.
Söz konusu tünelin yapılabilmesi için büyük bir mühendislik, danışmanlık ve finans çalışmasının olması gerektiğini belirten Türedi, terör örgütünün bu denli büyük bir tüneli yapabilecek kabiliyete ve imkana sahip olmadığını ifade etti. Türedi, tünel inşa edilirken bir ön etüt çalışmasının yapılması gerektiğini anlatarak şöyle devam etti:
"Yerin altında ne var, bunları bileceksiniz. Ondan sonra bu tünelin ebatları, bunu ne için kullanacaksınız, ebat seçip belirleyeceksiniz, bunu hangi makinelerle hangi yöntemlerle yapacaksınız, bunlara karar vermeniz lazım. Bunlara karar verilebilmesi için bu işi bilen birilerinden müşavirlik, mühendislik, proje, para desteği ve para seçiminde bir danışmanlık hizmeti alınması lazım. Bu işin bu kişilerce tek başına yapılabilir olmadığı kesinlikle görünmektedir."
"Kendiliğinden bunu yapmalarına imkan yok"
Söz konusu tünelin uzman kişiler tarafından yapıldığına dikkati çeken Hamdi Türedi, şunları söyledi:
"Bu iş, bir uzman ekip gerektirir, bunun makinesinin, şeklinin, yönteminin teröristler tarafından bilinmesine imkan yoktur. Bu konuda eğitimli ve deneyimli firmaların bunlara yol gösterdiği ve danışmanlık yaptığı kanaatindeyim. Bu işin yapılabilmesi için bir teknik destek, proje desteği, finans desteği, arkasında danışmanlık desteği ve bu işi kimlerle yaparsınız diye firma seçiminde birilerinin bunlara yol gösterdiği kesin. Kendiliğinden bunu yapmalarına imkan yok. Bunların da Batılı firmalarla olduğu kanaatindeyiz, Batılı firmalardan neyi kastettiğimizi herkes anlıyor."