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  • 26.10.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 18:38

Azez'e, bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı

Kilis'in karşısında bulunan 'nin kentine bağlı Azez ilçesine, terör örgütü / kontrolündeki 'ten bomba yüklü motosiklet getiren anne ile 12 yaşındaki oğlu polis tarafından yakalandı. Teröristlerin kocası ölen kadına, motosikleti götürmesi karşılığında 600 dolar vermeyi vaadettikleri öğrenildi.


Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat birimleri, ilçeye 'ten bomba yüklü motosiklet getirileceği bilgisi aldı. Azez Polisi, motosikleti getireceği belirlenen anne ve 12 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının emniyetteki ifadesinde, 3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybettiği, 3 çocuğuyla geçinmekte zorluk yaşadığını ve terör örgütü üyelerinin motosikleti Azez'e götürmesi karşılığında kendisine 600 dolar vermeyi vaadettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyette sorgulanan anne ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bomba yüklü motosikletin de ele geçirilerek imha edildiği, kadın ve oğlunun yakalanmaması durumunda, teröristlerin motosikleti ilçe merkezinde uzaktan kumandayla patlatmayı planladığı öğrenildi.

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