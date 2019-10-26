Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanıyla görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu kabul etti.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞİYOR
Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞİYOR
Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
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