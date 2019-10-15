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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:44

Mehmetçik korkusu! Paniğe kapılan terör örgütünün yeni mevzileri görüntülendi

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken teröristlerin işgali altında bulunan köyündeki mevziler görüntülendi.

Mehmetçik korkusu! Kaçacak delik arıyorlar...

'de terör örgütü /'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Suriye Milli ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve 'a karşı yürütülen harekat kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim.

Aynel Arab ve arasında kalan, 'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri görüntülendi.

Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü.

Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.

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