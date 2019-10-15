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  • 15.10.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:46

ın kuyruk acısı: "'ye örnek ceza verilsin"

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün Fransa maçında atılan gol sonrası asker selamı veren  A 'ın futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'dan "örnek ceza" verilmesini talep etti.

Fransız Bakan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda dün Fransa maçında atılan gol sonrası asker selamı veren A 'ın futbolcularının spor ruhuna aykırı davrandığını gerekçe göstererek, oyunculara 'dan "örnek ceza" verilmesini talep etti.

Maracineau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünkü karşılaşmada 'ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etti.

, UEFA'dan milli sporculara "örnek ceza" verilmesini istedi.

'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Stadı'nda 2018 finalinde Hırvatistan'ı yenerek kupayı müzesine götüren Fransa'nın futbolcularından Antoine Griezmann, maçın ardından düzenlenen madalya töreninde Rusya Devlet Başkanı 'in yanında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı vermesi dikkati çekmişti.

Griezmann, Elysee Sarayı'nda 4 Haziran'da düzenlenen törende Macron'a yeniden asker selamı vermişti.

Fransız basının da Griezmann'ın Macron'a verdiği asker selamını görmezden gelmesi dikkati çekti.

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