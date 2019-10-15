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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 12:43

'dan harekata tam destek: "'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz"

’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı ’na kardeş ülke ’dan destek geldi. Azerbaycan Savunma ve , Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye’nin hava savunma sistemlerini gönderebileceklerini söyledi.

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek!

Savunma ve , Azvision.az'a verdiği demeçte "Birtakım ülkeleri, ve İtalya, 'deki hava savunma sistemlerini geri çekeceğini açıkladı. Kanımca, bu ülkeler Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde icra ettiği Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle baskı uygulamak istiyor. Bu şartlarda Azerbaycan, Türkiye'ye destek sunabilir" dedi.

Defenceturk'ün haberine göre, Süleymanov, Azerbaycan ve Türkiye arasında Ağustos 2010 tarihinde Bakü'de imzalanan ve Milli Mecliste onaylanan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın varlığını hatırlattı. Uzman isim, "Bu anlaşma, 1994'te imzalanmış Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşması'na ve İşbirliği Protokolü'ne, böylece 1921 tarihli Anlaşması'na dayanıyor. Azerbaycan, anlaşmanın ikinci maddesine dayanarak Türkiye'ye harp yardımı gönderebilir. Hatta maddede kaydedilmiştir ki, taraflardan biri üçüncü bir devlet veya devletler topluluğu tarafından saldırıya uğrarsa diğeri ona yardım edebilir. Dokuzuncu madde itibariyle anlaşmaya tarafların savunma ihtiyacı ve güvenliği için savunma malzeme ve cihazları dahildir. Bu bakımdan Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkedir ve bu saydıklarım Türkiye için de geçerlidir." dedi.

DESTEK MESAJI
Süleymanov, Azerbaycan'ın sözü edilen anlaşmaya dayanarak Türkiye'ye hem harp kuvveti hem de harp malzemeleri ile destek olabileceğini kaydederek "Son yıllarda ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin beraber icra ettiği tatbikatlarda bu senaryolarla ilgilenilmektedir. Bahsettiğim yardımların kalıcı olması da söz konusu olmayabilir; Azerbaycan, Türkiye'ye kendi vasıtalarını temin edene kadar geçici nitelikte yardımda bulunmayı tercih edebilir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın hava savunma birliklerinin elindeki hava savunma bataryalarından birinin Türkiye'ye sevk edilmesi Azerbaycan'ın hava savunma kabiliyet ve kapasitesinde bir boşluk oluşturmayacaktır." dedi.

ORTA MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDEREBİLİR
Süleymanov, son olarak, "Son yıllarda Türkiye, kendi çabalarıyla hava savunma sistemleri geliştirmekle beraber, Rusya'dan satın aldığı S-400 sisteminin de ilk partisini teslim aldı. Mevcut şartlar altında S-400'ün kısa sürede harbe hazır duruma getirilmesi de mümkün olmadığı için Azerbaycan, kardeş ülke Türkiye'ye desteğini orta menzilli hava savunma sistemi göndermek suretiyle gösterebilir. Misal, Buk-MB ve S-125 sistemlerinden bahsedilebilir" dedi.

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