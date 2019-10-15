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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:55

Son dakika: MSB açıkladı: İşte Harekatı’nda etkisiz hale getirilen /’li terörist sayısı

Son dakika haberine göre, Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen /’li terörist sayısı toplam 611 oldu.

MSB son rakamı açıkladı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde / ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Harekatı devam ediyor.

Son dakika haberine göre, Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu.

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