Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.10.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:35

Son dakika: /'lılar, terör örgütü mensuplarını serbest bıraktı

'de, terör örgütü /'lıların, kamplarında tuttukları mensubu 10 kadını serbest bıraktığı bildirildi. başladıktan sonra YPG/PKK'nın kontrolünde bulundurduğu hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına göz yumuldu, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

YPG/PKK'lıların DEAŞ ile kanlı ittifakı! Yine serbest bıraktılar

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla tarafından 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli (SMO) askerlerince desteklenen devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle PKK/YPG'nin kirli sırları da bir bir ortaya dökülüyor.

gazetesinin iki muhabirinin, sahada yaptığı çalışmaya dayanan haberine göre, 'ya 50 kilometre mesafede bulunan bir kampta, YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

Haberde ifadelerine yer verilen ve serbest bırakılan kadınlardan birinin "Kürtler (YPG/PKK'lılar) bize birden 'çıkın buradan dediler'. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı." ifadesini kullandı.

Bir diğer serbest bırakılan kadının ise "Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler (YPG/PKK'lılar) bizi Beşşar Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz." dediği kaydedildi.

Haberde, terör örgütü YPG/PKK'lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri