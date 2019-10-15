Harekata katılan komutan "Yolculuk nereye?" sorusuna bu cevabı verdi: İslamiyet güneşinin olduğu her yere

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.

Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, askerlerin ilerleyişi de devam ediyor.

Bu arada, operasyona katılan askerlerin moralinin yüksek olduğu görüntülere yansıyor.

"KOMUTANIM YOLCULUK NEREYE?" SORUSUNA BU YANITI VERDİ

Operasyon bölgesindeki muhabirin "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını veren komutan, Türk milletine selam gönderdi.