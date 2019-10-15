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  • 15.10.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 13:09

Harekata katılan komutan "Yolculuk nereye?" sorusuna bu cevabı verdi: İslamiyet güneşinin olduğu her yere

'deki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için göreve giden askerlerin kararlılığı, kameralara yansıdı. 'na katılan asker "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" diyerek cevap verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Akçakale ilçesinin karşısında bulunan 'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.

Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, askerlerin ilerleyişi de devam ediyor.

Bu arada, operasyona katılan askerlerin moralinin yüksek olduğu görüntülere yansıyor.

"KOMUTANIM YOLCULUK NEREYE?" SORUSUNA BU YANITI VERDİ
Operasyon bölgesindeki muhabirin "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını veren komutan, Türk milletine selam gönderdi.

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