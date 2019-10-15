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Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçik'in morali yerinde! Objektiflere böyle poz verdiler

Barış Pınarı Harekâtı'nda en kritik adımlardan biri atıldı, Türk özel kuvvetler askerleri Münbiç'in çevresinde. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Münbiç bölgesindeki askerlerin fotoğraflarını servis etti.

15.10.2019 16:10 - Son Güncelleme: 15.10.2019 16:14
Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçik'in morali yerinde! Objektiflere böyle poz verdiler

ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç kent merkezinden çekildiğini resmen açıkladı.

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçik'in morali yerinde! Objektiflere böyle poz verdiler

Reuters haber ajansının dünyaya son dakika koduyla duyurduğu açıklamanın geldiği anlarda, Münbiç çevresinden çarpıcı fotoğraflar AP haber ajansı tarafından geçildi.

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçik'in morali yerinde! Objektiflere böyle poz verdiler

Münbiç çevresinde konuşlanan Türk özel kuvvetler askerlerinin objektife gülerek poz verdiği ve moralinin yerinde olduğu dikkat çekiyor.

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçik'in morali yerinde! Objektiflere böyle poz verdiler

Terör örgütü DEAŞ'ın işgali altındaki Halep'e bağlı ilçe Münbiç, Ağustos 2016'da katil sürüsünden temizlendi.

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçik'in morali yerinde! Objektiflere böyle poz verdiler

Ancak bir diğer terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle kritik konumdaki ilçeyi işgal etti.

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