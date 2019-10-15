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  • 15.10.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:28

Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Son dakika haberine göre Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta 'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, 'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'dan ayrıldı.

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