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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 10:21

Son dakika: Başkan Erdoğan, Özbekistan Mirziyoyev ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan , Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Özbekistan Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan Bakü'de kritik temas!

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için Bakü'de bulunan , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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