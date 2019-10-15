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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 12:01

7. Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Konseyi 7'nci Zirvesi, Başkan , Azerbaycan İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Konseyi () 7'nci Zirvesi, Başkan Erdoğan, Azerbaycan İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Liderlerin zirvenin gerçekleştirildiği Fairmont Otel'e gelmelerinin ardından, aile fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra zirveye geçen liderler, burada yapacakları konuşmaların ardından zirve ortak bildirisine imza atacak.

Zirveye ayrıca gözlemci olarak Macaristan ı Viktor Orban ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purli Agamuradov da katıldı.

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