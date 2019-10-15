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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:51

Terör örgütü /'da panik! Yeni mevzi kurdular

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken teröristlerin işgali altında bulunan köyündeki mevziler görüntülendi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi.

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