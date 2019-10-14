Suriye'nin kuzeyinde ikinci köprübaşı da alındı. Mehmetçiğin desteğindeki Suriye Milli Ordusu, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'da kontrolü sağladı.
Kahramanlarımız, şafakla birlikte meskun mahal operasyonunu başlattı. PKK/YPG'li alçaklara fırsat tanımadı. Tünellere saklanan teröristleri tek tek avladı.
NEIN NEIN DEYİP DURDU!
30-35 kilometre ineceğiz. Haseke ve Ayn El-Arab'ı alarak tamamlayacağız. Bunlar bölgeyi terk edinceye kadar operasyon devam edecek.
Arabuluculuğa kalkanlar var. Merkel'e de söyledim. Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok! Sonra 'Nein, nein' (Hayır, hayır) diyorlar.
TOPUNUZ BİR TÜRKİYE ETMEZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. Harekatı değerlendirdi:
Almanya "Türkiye'ye silah satışını durduracağız" demiş. Şansöyle Merkel'e söyledim. Biz, sizinle NATO'da müttefik değil miyiz? Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberim mi yok? dedim.
Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?
Yerlerinden edilmiş olan Arapları kurtarıyoruz. Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz.
Ülkemiz 35 yıldır, terör tehdidi altındadır. Binlerce güvenlik görevlimizi, binlerce vatandaşımızı terör saldırılarında kaybettik. Terörün ülkemize maliyeti artık yüzlerce milyar dolar ile ifade ediliyor.
Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz. 109 km kontrol altına alındı. Türkiye'de artık sıra patriot ve S-400 benzeri sistemi yapmaya geldi. Onların patriotu varsa, bizim de SİPER'imiz olacak.
TESLİM OLANA KARAVANA
Tel Abyad'da imha edileceğini anlayan terör örgütü PKK/YPG üyesi 24 hain, silahlarını atıp teslim olmayı seçti.
Türk askeri yine farkını gösterdi. Can düşmanları ile karavanasını paylaşıp tüm dünyaya asalet dersi verdi.
NOTLAR
TERÖR örgütü dün de Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırdı. 2 kişi yaralandı.
MARDİN'İN Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi.
VENEZUELA Büyükelçisi Reyes, harekata destek verdi. "Erdoğan kadar barışın yanında olan yok" dedi.
KKTC Başkanı Ersin Tatar, harekatı eleştiren Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki gösterdi: Allah Türk askerini korusun.
TÜRKİYE, Avrupa'yı uyardı: PKK eylemlerine karşı tedbirleri artırın. Vatandaşlarımızı koruyun.
BAE'NiN kanalı Al Arabiya, yalana sarıldı. Muhabir, iki çocuğu caddenin ortasına yatırıp ölü numarası yaptırdı.
HELAL SANA BUSENAZ
Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı. Çinli rakibini yenmeyi başardı.
Altın madalyayı taktı. Barış Pınarı'ndaki askerlerimizi unutmadı. Ringde selamını çaktı.
EURO BE TÜRKİYEM
A Milli Takımımız bu akşam Fransa'da liderlik maçına çıkacak. 21.45'te başlayacak kritik mücadeleyi 30 binin üzerinde Türk taraftarın izlemesi bekleniyor.
TEL ABYAD DA TAMAM
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunun teröristlerden arındırılması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününe girdi. Operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde 42 köy YPG/ PKK işgalinden kurtarıldı. Bugüne kadar operasyonun tamamında 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden temizlendi. Mehmetçik ve SMO bölgedeki PKK/YPG'ye ait sözde flamaları birer birer indirildi. Bölgeye SMO bayrakları asıldı. SMO'ya bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir de Resulayn'da ele geçirilen noktaya Türk ve SMO bayrakları astı. TSK ve SMO birlikleri, doğu ve batısından ilerlediği Tel Abyad ilçe merkezini de özgürleştirmek için büyük operasyona başladı. İlçe merkezinin batı kesimi teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı. Başkan Erdoğan, operasyonda 109 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını ve bugüne kadar 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
KALLEŞ OYUN
YPG/PKK, Ayn İsa beldesinde daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristler ile ailelerini tuttuğu bir kampı ateşe verdi. Teröristler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi kamptan kaçtı.
ABD GÖZLEM NOKTASINI BOŞALTTI
ABD'nin Aynal Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşaltıldığı bildirildi. Türkiye'nin o gözlem noktasını vurduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddiayı, hem Türkiye, hem ABD yalanlamıştı.
TANKLARIMIZ TEL ABYAD'TA
Türk tankları teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a girdi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden başlayan sevkiyat, yol boyunca bölge halkının sevgi gösterisiyle karşılaştı.
TERÖRİSTE KUMANYA!
Teröristler, iyice köşeye sıkıştı. Bugüne kadar YPG/PYD üyesi 24 hain silahlarını bırakıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, onlara kumanyalarından verdi. Karınları doyan teröristler, ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.
TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAYIZ
ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtler umarım 30 kilometrelik derinliğe çekilirler. Uçakları olan bir gücü yenmek çok zor. Onların uçağı yok" diyerek YPG'ye mesaj gönderdi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise "Türkiye'nin ilerlemesini ABD'nin durduramayacağını gördük" dedi.
DÜŞMANLARI SEVİNDİRDİ
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" dedi. Türkiye düşmanlarını sevindirdi. Başkan Erdoğan, "Haddini bil. Türkiye sayesinde o koltuktasın" diye tepki gösterdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da "Kıbrıs'lıyım, Türk'üm. İkisinden de gurur duyuyorum. Akıncı'yı kınıyorum" dedi.
SİVİL ARACA SALDIRI:3 ÖLÜ
Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristler Cerablus'ta sivil bir araca füzeyle saldırdı. Saldırıda, biri kadın 3 kişinin öldüğü, bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.
MEVLÜT YÜKSEL
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