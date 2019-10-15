Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin kabusu oldu! İşte tarihi operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar da belli oldu. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. TSK tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda insansız hava araçları da önemli rol oynuyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.

15.10.2019 11:26 - Son Güncelleme: 15.10.2019 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





