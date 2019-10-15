Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin kabusu oldu! İşte tarihi operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar da belli oldu. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. TSK tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda insansız hava araçları da önemli rol oynuyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.
Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.
Bayraktar TB2 S/İHA'lar keşif uçuşu görevlerini yerine getirmesinin yanında Roketsan ürünü 22,5 kilogram ağırlığındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı ile 8 km menzildeki hedefleri de vurabiliyor. Öte yandan Bayraktar, hedef işaretlemesi gerçekleştirerek F-16 veya F-4E 2020 uçaklarının hassas atış yapmasını sağlıyor.
Orta İrtifa ve Uzun Menzil (MALE) sınıfı İHA konseptine uygun olarak geliştirilen Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi Milli ve Özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri (Taksi, Kalkış, Seyir, İniş ve Park) ve üç yedekli uçuş kontrol sistem mimarisi, özgün seyrüsefer ve sensör füzyonu uygulamaları ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme aracıdır.
Bayraktar Taktik İHA
Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir. Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.