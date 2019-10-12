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Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı'na başlaması pek çok ülkede yankı buldu... Kahraman Mehmetçik, tarihinin en büyük harekatlarından birini havadan ve karadan olmak üzere Fırat'ın doğusuna gerçekleştiriyor. Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler hangileri, destekleyen ülkeler hangileri?

12.10.2019 11:21 - Son Güncelleme: 12.10.2019 11:30
Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanıyla, Barış Pınarı Harekatı başladı. Operasyon dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Batı basınının saldırılarına ve Avrupalı liderlerin terör örgütü YPG'ye kol kanat germesine rağmen birçok ülke Türkiye'nin mücadelesinin haklı olduğunu dile getiriyor.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), "Gözümüzün nuru, anavatanımız Türkiye, bu tehlikelere son vermek üzere TBMM'deki bütün (HDP hariç) partilerin desteğini sağlayarak bölgeye barış ve huzur getirmek için haklı olarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" denildi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Pakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz" denildi.

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