Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? Destek artıyor!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Pakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz" denildi.