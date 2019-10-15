Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLADI: 2 ŞEHİT

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda 2 sivilin şehit olduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Kızıltepe ilçesi Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.