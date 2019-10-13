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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 09:37

'da bir bölge daha hainlerden temizlendi!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'nın 5. gününde 'da bulunan Suluk beldesi /'lı teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad'da bir bölge daha hainlerden temizlendi!

kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan 'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi /'lı teröristlerden arındırıldı.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

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