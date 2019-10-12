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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 20:23

paylaştı: Komandolar Rasulayn'da!

, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı. Bakanlığın Twitter adresinden, kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Komandolar Rasulayn'da

'nın Twitter adresinden, kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

"Kahraman komandolarımız Rasulayn'da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.

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