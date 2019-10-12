Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
"Kahraman komandolarımız Rasulayn'da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.
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