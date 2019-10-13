Mehmetçik Resulayn'ı temizledi! 459 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı 'nın 4. gününde Mehmetçik, dünyaya kahramanlık dersi verdi. Sabaha kadar aralıksız bombaladığı Resulayn'ı ele geçirdi. Komandolarımızın desteğindeki Suriye Milli Ordusu da 30 kilometre derinliğe kadar indi. Stratejik önemdeki M-4 Otoyolu'nu kesti.Şehitlerimiz törenle toprağa verildi.K.Maraşlı Hacı Bebek 'in eşi, böyle veda etti: Biz ağlamıyoruz aşkım. Seninle düğünüm var bugün. Al bayrağı sana damatlık ettim.Gülseren Bebek - Kızı Ezgi Yağmur BebekArap Birliği, Mısır'da olağanüstü toplandı. Türkiye 'yi kınadı.İsviçre'de terör yandaşları sokağa çıktı. Polisle çatıştı.Belçika'da PKK/ YPG sempatizanları gurbetçi Türkler'e saldırdı. İki kişi ağır yaralandı.PKK/YPG'nin sözde komutanı "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Mehmetçiği görünce tabanları yağladı. Kandil'den açıklama yaptı: Amerika, arabuluculuk yapsın. Türkiye ile bizi barıştırsın. Yoksa ihanete uğradığımızı düşüneceğiz.









VATAN SANA CANIM FEDA

Harekata katılan iki kahramanın Suriye yolunda verdiği mesajlar 82 milyonun göğsünü kabarttı:



Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm teröristleri temizleyeceğiz.



Moralimiz yüksek. Anne babalarımıza selam söylüyoruz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin.



ALÇAKLAR DÜN DE SİVİLLERE SALDIRDI

Hainler çil yavrusu gibi dağıldı. Şehirlerde halkın arasına saklandı. Operasyonu dünyaya duyuran gazetecilere havan topuyla saldırdı.







RESULAYN'A BÖYLE GİRDİK

Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için harekete geçti. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Herakatı başarılı bir şekilde devam etti. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü PKK-YPG'li teröristlere geçit verilmedi. Harekatın 4. gününde Resulayn ve stratejik öneme sahip M4 Karayolu ele geçirildi.



Bugüne kadar 459 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların videolu mesajını Twitter'dan gözler önüne serdi. Görüntülerde bir komando, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla tüm teröristleri bölgeden temizleyeceğiz. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler" dedi. Bir başka komando ise dua istedi.



AKAR: BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şanlıurfa'ya gitti. Akar ve komutanların sınırdaki Harekat Merkezi'ndeki çalışmaları sabaha kadar devam etti. Akar, "Bir kez daha başaracağız" dedi.





ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini aradı. Başsağlığı diledi. 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de telefonda görüştü: Rabb'im sabrımızı artırsın. Ama yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız.







SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Türkiye şehitlerine ağladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da, Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) Konya'da, Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) de memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Bebek'in kızı Ezgi Yağmur (11), babasının beresini taktı. "Sen hepimizin kahramanısın. Seninle gurur duyuyorum babam" deyince gözyaşları sel olup aktı. Azez'de şehit olan Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen de Bilecik'te vatan toprağına bırakıldı.









İNŞALLAH ŞEHİT OLDUN BABAM

Nusaybin'e teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 8 kişi dün toprağa verildi. Şehit Mehmet Şirin Demir'in (50) tabutunun üzerine kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise serildi. TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, "İnşallah şehit oldun babam" diye feryat etti.





Şehit Mehmet Şirin Demir





MEVLÜT YÜKSEL