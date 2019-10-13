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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 08:36

katliama devam ediyor! Dünya bebek katiline görmezden geliyor!

Bölücü terör örgütü ’nın katliamları sürüyor. , Bedirhan bebek, Ayaz ve Nupelda kardeşleri öldüren bebek katili PKK, en son ve ’e düzenlenen havan ve roketli saldırılarda bir bebek ve dört çocuk daha şehit düştü. , 9 aylık Muhammed’i kalbine gömdü.

PKK katliama devam ediyor! Dünya bebek katiline görmezden geliyor!

Sivillerin canına kasteden terör örgütü 'nın katliamlarında en masum mağdurlar hep bebekler ve çocuklar oldu. PKK'lı teröristlerin 1980 ve 1990'lı yıllardaki baskınlarda kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Siirt Baykan'a bağlı Derince köyünde 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, PKK'nın acımasız yüzünü dünyaya gösterdi. Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak anıldı.

EREN, BEDİRHAN, AYAZ VE NUPELDA
Çok sayıda bebek ve çocuk öldüren teröristler, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalarken güvenlik güçlerine yerlerini gösteren 16 yaşındaki 'ü şehit etti. 31 Temmuz 2018'de bu defa 'ya bağlı üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen kadının kullandığı araç hedef alındı. 11 aylık Bedirhan bebek, annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit edildi. Tunceli Ovacık'ta 15 Temmuz'da araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu da 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

MUHAMMED'E ACIMADILAR
Son olarak; Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye'de /PKK işgali altındaki bölgelerden Akçakale'ye düzenlenen havan ve roketatarlı saldırılarda Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar hayatını kaybetti. Ceylanpınar'da ekmek almak için evden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş ve sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin'de anneleri ile evleri önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki Leyla Yıldız da şehit oldu. Şehitler gözyaşları arasında toprağa verilirken, de bu masum çocukları kalbine gömdü.

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