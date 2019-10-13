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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 10:16

'nda 'ye havan mermisi attı!

'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik yaptığı 'nda hain terör örgütü tarafından 'ye bir havan mermisi daha atıldı.

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