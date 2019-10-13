Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda hain terör örgütü YPG tarafından Akçakale'ye bir havan mermisi daha atıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda hain terör örgütü YPG tarafından Akçakale'ye bir havan mermisi daha atıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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