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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 09:20

açıkladı! e üç gün ara verildi!

ten yapılan açıklamaya göre, 'in ilçesinin tamamında, Artuklu ve ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki larda e 3 gün ara verildi.

Valilik açıkladı! Eğitime üç gün ara verildi!
Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 'in tamamındaki, Artuklu ile ilçelerinde ise sınır boylarındaki larda e 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Nusaybin ilçesi ile Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde geçen hafta okullar 2 gün edilmişti.

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