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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 19:43

Türk ve SMO ilerliyor! sınır kapısı görüntülendi

kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında 'dan Akçakale'ye açılan ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla tarafından Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli (SMO) askerlerince desteklenen başarıyla devam ediyor.

ilçe merkezinden aktarılan bilgilere göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terörden temizlemişti.

Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale'ye açılan da ele geçirildi.

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