Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinden aktarılan bilgilere göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terörden temizlemişti.

Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale'ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.