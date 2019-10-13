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  • 13.10.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 15:45

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu oldu

Dünya 69 kilo finalinde milli sporcu , Çinli rakibi 'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, 'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Dünya şampiyonu oldu... Mehmetçik'e selam yolladı

Dünya 'nda milli sporcu , altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, 'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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