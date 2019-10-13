Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.10.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 19:32

'li Bülbül'den Akıncı'nın sözlerine tepki

Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 'nın 'na ilişkin açıklamalarının, 'nin karşısında yer alan ülkelerin açıklamalarından farksız olduğunu belirtti.

Akıncı'ya bir tepki de MHP'den

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın diyalog ve diplomasi önerisine tepki göstererek, "Irz, namus, can, vatan saldırı altındayken, teröristle, EOKA'cılarla diyalog isteyene ne denir? Unutmayalım ki, bu milleti kurtaran irade, 'Ya istiklal ya ölüm' demeden, 'Yurtta sulh cihanda sulh' dememiştir. Memleket saldırı altındayken 'sulh' isteyen ya ahmaktır ya da hain." ifadesini kullandı.

ve Anadolu Türklerinin verdiği mücadelelere ve yaptığı fedakarlıklara değinen Bülbül, " Akıncı'nın açıklamaları hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı hem de 'nı 'nin işgal faaliyeti olarak gören ve her dem karşımızda yer alan ülkelerin açıklamalarından farksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri