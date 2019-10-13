Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.10.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 16:08

Son dakika: 'nda M4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek karayolunun kontrolü sağlandığını duyurdu.

kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek karayolunun kontrolü sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı'' denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda M4 kara yolunun kontrolü sağlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri