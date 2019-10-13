Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı'' denildi.
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