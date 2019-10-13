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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 17:06

Son dakika: 'den açıklaması!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı için açıklamada bulunan , “ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek” ifadelerini kullandı.

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