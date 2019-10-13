Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı için açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı, "ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı için açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı, "ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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