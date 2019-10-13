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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 19:46

Kimse Bilmez 17. bölüm canlı izle

ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 17. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kimse Bilmez dizisi 17. bölümü canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

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ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 17. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kimse Bilmez dizisi 17. bölümü canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

"SENİN BİR OĞLUN DAHA VAR ALİ!"
Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.

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