Kimse Bilmez 17. bölüm canlı izle

ATV CANLI YAYIN

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"SENİN BİR OĞLUN DAHA VAR ALİ!"

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.