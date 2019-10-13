Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

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Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının satır başları;

"ŞU ANDA RASULAYN ŞEHİR MERKEZİ VE 4 KÖY KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık. 9 Ekim Çarşamba günü harekatı başlattık.30-35 km'lik derinliğe kadar ineceğiz. Suriye Milli Ordusu gerçekten kahramanca mücadeleyle terör örgütünün yerleşim merkezlerinden temizlenmesinde başarı gösteriyor. Bölücü örgüt ciddi bir direniş ortaya koyamadı. En son geçen hafta 400 araç gereç gelmek suretiyle bunu sürdürüyor. Resulayn ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. Önemli olan en az kayıpla bu harekatı tamamlamaktır. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Gaziantep'teki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yaklaşık yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'ye düşmüştür. Kilise içinden atış yaptıkları da vaki. Bunları İHA'larla tespit ediyoruz. Biz kiliseye karşı harekatta bulunsak gidip kiliseyi de vurdular diyecekler, bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz.

"490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. 18 vatandaşımızın içinde 9 aylık Suriyeli Muhammed'imiz de var. Açtım babasıyla görüştüm. Babada o sabır, o tahammül her türlü takdirin de üzerindeydi. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit olmuştur. Yaralı ya da teslim olma suretiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490. Bunların 410'ı öldü, 27 yaralı, 24'ü de teslim oldu.

Topraklarımıza göz dikenlere acıma lüksümüz yok.

Ayrıntılar gelecek...